Marco Costa aconselha os fãs e deixa mensagem: «Mantenham-se iguais e fieis a vocês»

Após pergunta de um fã: «És tão porreiro. Não tens a mania de que és mais do que todos?», Marco Costa, ex-concorrente do Big Brother Famosos, respondeu com uma publicação no Instagram.

Foi na passada segunda-feira, dia 29 de maio, que o pasteleiro escreveu na publicação: «Andei com ténis baratos, mas também com sapatos caros. Comi salsichas com ovo estrelado e também comi nos melhores restaurantes. Usei roupas repetidas e também roupas de marca. Saí com dinheiro mas, às vezes, saía sem uma moeda».

«A vida é assim, com altos e baixos. Jamais pensem que são melhores do que os outros, porque não sabem o que pode acontecer amanhã. Mantenham-se iguais e fieis a vocês. Sempre me ensinaram isso! E sou grato aos meus pais por isso!», aconselhou.

«Vamos manter-nos sempre iguais. A vida muda: hoje estás aqui e amanhã ali. Mantém-te igual. Sempre.», reforçou Marco Costa, com intuito emotivo, no vídeo que partilhou.