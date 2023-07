Marco Costa em momento divertido com a avó e declara-se: «Eu amo tanto a minha avó»

Marco Costa tem partilhado vários registos do seu dia-a-dia com os seguidores através das redes sociais. Nesta manhã, o pasteleiro mostrou-se na fábrica, com a sua avó Alcina Silva.

Marco Costa partilhou uma conversa bem divertida com a avó, que surge com as «mãos na massa».

«A avó hoje está muito cansada, foi para a festa ontem. Ontem quis ir para a festa, hoje está cansada. A minha velhota mais linda, você vai é dormir, você é linda tem que dormir», disse Marco Costa. «Eu sou linda por dormir pouco, as pessoas que dormem muito também faz mal à saúde», respondeu a sua avó.

Na legenda do vídeo, Marco Costa escreveu: «Eu amo tanto a minha avó. Quando me perguntam a quem eu saio, aqui está a resposta».

Veja ainda: Marco Costa aconselha: «Começa e continua até chegares onde queres»