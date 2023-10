Marco Costa partilha foto inédita em criança! Veja o «tesourinho»

Marco Costa, ex.concorrente da «Casa dos Segredos» e do «Big Brother», recorreu ao Instagram para fazer uma partilha especial.

Para homenagear a irmã Soraia no seu aniversário, o ex-concorrente partilha um conjunto de fotografias onde aparece ao lado da irmã em bebé.

Como está diferente! Veja a fotografia mais abaixo. A juntar ao conjunto de memórias, Marco Costa escreve: «Falar sobre ti não é fácil minha irmã, o tanto que juntos já passamos🙈

Lembras te quando éramos pequeninos e fomos apanhar flores para vender aos vizinhos para arranjarmos dinheiro? A mãe ia nos matando!».

Marco Costa recorda inúmeras histórias com Soraia e decide partilhá-las com os seguidores: «Lembras-te quando andávamos nos escoteiros e íamos para a Expo 98 e eu só começava a vender rifas aos portugueses depois de arranjar dinheiro para o nosso almoço no Mac com os camones? Tantas histórias podia contar aqui que uma vida não chegaria!».

Por último, Marco Costa declara-se à irmã numa dedicatória de ‘derreter’ o coração: «Mas o que quero resumir é que a nossa vida sempre foi e sempre será lado a lado! Com muito, com menos ou sem nada, estaremos sempre juntos que é isso que a família faz! Sou o mais novo mas serei SEMPRE o teu protetor! Que nunca me falte saúde que eu prometo que nunca te faltará nada! Amo te minha irmã! Parabéns pelas tuas 36 primaveras. Agora deixa me limpar as lagrimas trabalhar, logo festejamos juntos ❤️❤️❤️».

Veja aqui a fotografia.