Após operação, Marco Costa viagem de férias com a família

Marco Costa janta com familiar de ex-concorrente

Marco Costa, ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e do «Big Brother», mostrou-se a jantar com um familiar de outro ex-concorrente do mesmo formato, mas de outra edição.

Trata-se de Gilmário Vemba, irmão de Miro Vemba, que participou no «Big Brother 2022». Marco Costa mostrou-se a jantar com ele e outros amigos.

Veja a partilha feita pelo ex-concorrente no vídeo em cima!