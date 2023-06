Marco Costa declara-se a amiga que luta contra o cancro: «És uma super mulher!»

Foi na manhã de 20 de junho que Virgínia Lopez, ex-concorrente do Big Brother Famosos, utilizou a rede social Instagram para partilhar connosco uma fotografia onde revela que está a lutar contra o cancro da mama.

«Demorei em decidir se publicava ou não esta foto. Porque é íntima, pessoal, o primeiro registo. Também representa tudo o que estava a sentir.», começa por escrever a ex-concorrente na publicação.

Virgínia López expôs então o sofrimento que viveu nestes últimos tempos e depressa «choveram» comentários de amor e força.

Um dos comentários foi então do amigo Marco Costa, ex-concorrente do Big Brother e Casa dos Segredos: «Estás ainda mais bonita assim! Estas vestida de ti própria! Com todas as tuas características que te definem! És uma Super Mulher! Sabes que te admiro muito e cada vez mais! Força e se um dia precisares do teu amigo improvável eu estarei sempre aqui!», começa por escrever o pasteleiro.

«Por muito que às vezes a vida tenha as suas “distrações” normais e não te fale todos os dias, espero que saibas que quando for preciso eu lá estarei!💚💚💚 Gosto muitooooo de ti Vi», acrescenta.

A fotografia contou também com comentários de outros amigos como Zé Lopes: «Querida Vi, um beijinho muito grande ❤️» e Carolina Pinto «Força».

Veja aqui a publicação.