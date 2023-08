Marco Magalhães e Kelly Lopes participaram e conheceram-se no programa «Love on Top 3» e, em 2016, começaram a namorar. O casal sofreu algumas crises durante a relação mas não deixaram de acreditar no amor que sentiam um pelo outro.

Em fevereiro de 2017 os dois reataram e continuam juntos desde então. Marco Magalhães pediu a namorada em casamento, em Março deste ano, 2023. Foi através de uma publicação do ex-concorrente que partilhou o momento do casal: «She said yes!» (ela disse que sim!).

Veja tudo aqui!