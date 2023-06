Margarida Corceiro e Angie Costa recordam momento marcante que viveram nas gravações de «Bem me Quer»... Na casa de banho!

As melhores imagens de Angie Costa na novela «Bem me Quer»

Angie Costa, que deu vida a Suzy Romão, e Margarida Corceiro, que foi Constança Trindade de Sousa, em «Bem me Quer», recordaram recentemente um momento muito importante que viveram juntas, durante as gravações da novela, no sítio mais inusitado de sempre.

A partilha foi feita no videocast da influencer e youtuber, Angie Costa, que desafiou a amiga a revelar os melhores e os piores momentos vividos numa casa de banho. A atriz, que integra o elenco da nova temporada dos «Morangos com Açúcar», confessou que um dos momentos mais felizes que viveu, precisamente, nesse local foi quando este lhe contou que estava grávida.

Recorde-se que foi nessa novela que Angie Costa se estreou na nossa ficção e que o filho da jovem, Martim, fruto da relação com Miguel Coimbra, dos D.A.M.A., nasceu em agosto de 2021, poucas semanas depois das gravações terminarem.