Margarida Corceiro despede-se de programa da TVI

Margarida Corceiro, que está atualmente a gravar a nova temporada dos «Morangos Açúcar», usou as redes sociais para se despedir do Cabelo Pantene – A Competição, no qual se estreou como apresentadora e cujo último programa foi transmitido no passado sábado (20 de maio).

No seu perfil do Instagram, a atriz partilhoou um conjunto de fotografias, mostrando o visual escolhido para a ocasião e, na legenda, escreveu: “O quarto e último episódio deste projeto que tanto gozo me deu fazer!

