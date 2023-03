É atriz, modelo e faz furor nas redes sociais. Reconhece-a?

As melhores fotografias do mês de fevereiro de Margarida Corceiro

Margarida Corceiro deu os primeiros passos na ficção em «Prisioneira» (2019-2020) e, desde então, não mais parou, assumindo papéis noutras novelas da TVI, nomeadamente em «Bem me Quer» (2020-2021) e «Quero é Viver» (2022-2023).

A jovem, de 20 anos, aceitou ainda outros desafios do canal, sendo concorrente no «Dança com as Estrelas» e prepara-se agora para se estrear como apresentadora, em «Cabelo Pantene - A Competição».

Veja, na galeria em cima, as fotos mais recentes da atriz e recorde também a sua participação no programa, onde brilhou a dançar:

Aproveite para rever uma das cenas mais marcantes de Rita, a personagem de Margarida Corceiro na novela «Quero é Viver».