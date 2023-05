Margarida Corceiro revela quanto ganha por publicação no Instagram. E, não é quanto está a pensar!

UAU: O look invejável de Margarida Corceiro

Em entrevista à Forbes Portugal, Margarida Corceiro fez revelações sobre quanto ganha nas redes sociais.

«Posso viver bem do Instagram, aliás o Instagram é a minha maior fonte de rendimento, eu ganho mais no Instagram do que trabalhando como atriz», contou.

«Um conteúdo meu por post, uma fotografia, pode ficar à volta dos 10 mil euros, sim. Mas lá está, é muito raro uma marca pedir só um post e acabou, normalmente é sempre um pack digamos”, acrescentou.

Recorde-se que a atriz, neste momento, está em gravações de «Morangos com Açúcar» e pode vê-la aos sábados na TVI a apresentar o «Cabelo Pantene - A Competição».