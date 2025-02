Imperdível! A pergunta que Margarida Corceiro não esperava: «Ai meu Deus...»

Imperdível: Veja todos os looks da Gala dos 32 anos da TVI

Ela chegou e arrasou! Margarida Corceiro deixa todos de queixo caído com look inesquecível na Gala da TVI

Este sábado, 22 de fevereiro de 2025, a TVI assinalou mais um ano de existência com uma gala de celebração que aconteceu no Casino Estoril, numa noite inesquecível, repleta de emoções e surpresas.

Margarida Corceiro, a protagonista de «A Fazenda» é uma das caras mais acarinhadas pelos portugueses e marcou presença na gala dos 32 anos da TVI.

Em declarações ao digital da TVI, Margarida foi surpreendida com uma pergunta que a deixou sem reação: «Se a tua vida fosse um filme, qual é que seria?».

«Ai meu Deus», exclamou de imediato a atriz, sem esconder a admiração. «A minha vida seria comédia de certeza, porque há coisas que só dá para rir», acrescentou.

Margarida Corceiro não deixou ninguém indiferente. De azul e com muitas lantejoulas, a nossa «Eva» exibiu a sua beleza de cortar a respiração.

Percorra esta galeria com fotografias incríveis do look de Margarida Corceiro.