Em lingerie ousada, Margarida Corceiro incendeia as redes sociais

Margarida Corceiro voltou a deixar os seguidores a suspirar com um conjunto de registos fotográficos.

A atriz, que deu vida a Rita em «Quero é Viver», fez uma publicação em que surge em lingerie e que está a deixar as redes sociais em chamas.

Na legenda a atriz fez questão de fazer uma reflexão e de deixar alguns conselhos: «Eu não sou de grandes palavras porque acredito que há um tempo certo para tudo e que a viver é que vamos aprendendo mas, ainda assim, havia sempre qualquer coisa que podia dizer. Fui ganhando confiança em mim e no meu corpo à medida que fui crescendo, e é importante sabermos valorizar-nos, sempre! Dizia, por exemplo, à Magui pequenina, que é OK termos medos, que é OK sermos vulneráveis, é OK sorrir, chorar, dançar e sentir borboletas na barriga e dizia que é incrível ser Mulher! Somos maravilhosas e isso não há ninguém que possa mudar. A Intimissimi já descobriu isso há muito tempo, ao ter modelos e copas de muitos tamanhos e feitios, e é uma grande ajuda. É bom saber que todos os corpos contam e que somos todas importantes!»

