Em Londres, Margarida Corceiro faz "subir a temperatura" posando em biquíni!

Margarida Corceiro publicou, nesta quarta-feira (17 de maio), uma galeria que fez "subir a temperatura" no Instagram. A atriz mostra-se em biquíni, numa sauna.

Madalena Aragão, sua colega de elenco na nova temporada dos «Morangos com Açúcar», foi uma das primeiras pessoas a comentar: "💥💥💥💥", mas a partilha conta já com quase 400 comentários e 140 mil 'gostos'.

Veja aqui:

Recorde-se que Margarida Corceiro se estreou na ficção em 2019, na «Prisioneira», e, desde então, não mais parou, integrando o elenco de outras novelas, como «Bem me Quer» e «Quero é Viver», e participando ainda em programas como «Dança com as Estrelas» (concorrente) e Cabelo Pantene - A Competição (apresentadora).