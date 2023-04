Qual foi o pior penteado que Margarida Corceiro já usou? A apresentadora responde

O programa do cabelo com mais personalidade começa dia 29 de abril. Margarida Corceiro, responsável pela condução do programa, respondeu a algumas perguntas no backstage das gravações.

TVI Digital: Com que celebridade trocarias de cabelo?

Margarida: «Catarina Maia!»

TVI: Qual foi o pior penteado que já usaste?

M: «Quando tinha um ano tinha um corte à tigela e não me ficava nada bem!»

TVI: Descreve o teu cabelo em 3 palavras:

M: «O meu cabelo é brilhante, tenho-o tratado bem. É muito teimoso e, sobretudo, é muito eu».

