Margarida Corceiro deslumbra com corpete de luxo e conquista elogios

No programa «Dois Às 10», os comentadores analisaram o visual deslumbrante de Margarida Corceiro durante a apresentação da sua nova série. A peça que mais chamou a atenção foi um corpete usado pela atriz, cujo valor ultrapassa os mil euros.

Luísa Castel-Branco destacou o impacto do visual, afirmando: «Pensei que íamos ver a roupa fabulosa dela». Já Cristina Ferreira, além de elogiar Margarida, comentou a escolha da peça: «Um corpete azul de ganga. É uma coisa moderna».

Além do look, o painel também discutiu o crescimento profissional de Margarida Corceiro, que tem vindo a conquistar cada vez mais espaço no estrangeiro. Cristina Ferreira destacou o «sucesso estrondoso» da atriz em Madrid, reforçando não só o seu talento, mas também o seu empenho e dedicação. «Ela é muito bonita e muito trabalhadora», elogiou a apresentadora.

Com uma carreira em ascensão e cada vez mais reconhecimento, Margarida Corceiro continua a dar que falar tanto pela sua beleza como pelo seu talento, consolidando-se como uma das figuras mais promissoras da televisão e do entretenimento.