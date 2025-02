Este sábado, 22 de fevereiro de 2025, a TVI assinala mais um ano de existência com uma gala de celebração que, como já é habitual, poderá acompanhar no seu ecrã a Gala do 32.º aniversário da TVI decorre no Casino Estoril e promete ser uma noite inesquecível, repleta de emoções e surpresas.

Margarida Corceiro deu uma entrevista em exclusivo à repórter digital da TVI, onde deixou uma mensagem especial a todos os telespectadores. Ora veja: