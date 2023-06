Maria Botelho Moniz é surpreendida com presente para o bebé: «É muito fofo!»

Maria Botelho Moniz foi surpreendida, por dois convidados, no intervalo da emissão de quarta-feira, 31 de maio, do «Dois às 10», com um presente para o bebé que está a caminho.

Os convidados Tiago e Tânia, que ficaram noivos no «Cristina Talks», disseram à apresentadora: «'Maria, temos ali um miminho que lhe trouxemos, pode chegar ali?».

Maria Botelho Moniz, gravou um storie no Instagram a mostrar o miminho que recebeu: «Cheguei ali estava este urso gigante» «É muito fofo», disse.

Recorde-se que Maria Botelho Moniz, está grávida do primeiro filho, fruto da relação com Pedro Bianchi Prata.

Veja o vídeo!