Maria Botelho Moniz já tem nome para o filho? A apresentadora revelou tudo!

Festa de Verão TVI: Maria Botelho Moniz arrasa grávida com um look diferenciador estilo «Elvis»

Maria Botelho Moniz revelou hoje, durante a manhã, o sexo do bebé no Dois às 10. A apresentadora vai ser mãe de um menino! Maria Botelho Moniz decidiu revelar o sexo do primeiro filho através de bombons. Ao trincar um bombom, o recheio era azul, revelando então o sexo do bebé.

No que toca ao nome escolhido para o bebé, a apresentadora não revelou ainda qual é o nome do filho, no entanto, numa entrevista ao site SELFIE, na Festa de Verão da TVI, esta afirmou que ainda não há nome escolhido: «Há alguma hesitação... Ainda não há muitas opções, mas acho que estamos com medo de fechar um nome e, depois de já termos dito às pessoas, mudarmos de ideias. Ainda estamos a ponderar alguns, ainda estamos a debater...», explicou. Esta manhã a apresentadora foi novamente questionada se a criança já tinha nome, no entanto, a apresentadora voltou a frisar que a escolha do nome tem sido uma grande dificuldade.

Veja em cima o vídeo da revelação do sexo do bebé!