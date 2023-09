Na reta final da gravidez, Maria Botelho Moniz confessa: «Estou ansiosa por conhecê-lo»

Maria Botelho Moniz encontra-se na reta final da gravidez, a atravessar o sétimo mês e apesar de sentir alguma ansiedade com a chegada do bebé, mostrou-se tranquila.

«Estou a vivê-la com tranquilidade, já começo a ficar mais cansada mais rapidamente, mas não me posso queixar. A única coisa é que às vezes os saltos altos já apertam. Mas estou super confortável», revelou em declarações exclusivas ao digital da TVI, na gala do Palácio das Estrelas.

A apresentadora da TVI acrescentou ainda: «Estou ansiosa por conhecê-lo. Não é aquela ansiedade negativa, é uma ansiedade positiva de o querer ver cá fora».

