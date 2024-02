O acessório invulgar que Maria Botelho Moniz levou à gala dos 30 anos da TVI e deixou todos surpreendidos

Festa de aniversário TVI: Maria Botelho Moniz arrasa com novo acessório: brinco no nariz! Veja os detalhes

Em Fevereiro do ano passado, a gala dos 30 anos da TVI ficou marcada pela elegância e pela atenção aos detalhes.

Maria Botelho Moniz surgiu na passadeira vermelha com um detalhe que não deixou ninguém indiferente. A apresentadora do "Dois às 10" optou por um vestido sóbrio azul e um brinco no nariz. Uma escolha irreverente, mas que fez toda a diferença no look de Maria e que nos deixou encantados.

Pode espreitar todos os detalhes do look de Maria Botelho Moniz na galeria que preparámos para si.

Relembramos que Maria Botelho Moniz foi mãe há pouco tempo, no entanto regressa à TVI brevemente. Reveja o momento em que Maria esteve no "Dois às 10" para celebrar três anos do programa da manhã.

Ainda se lembra do momento em que Maria Botelho Moniz anunciou a gravidez? Ora veja!

Pode ainda rever a conversa emocionante entre Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos após Maria anunciar que ia ser mãe.

Relembramos que a gala dos 31 anos vai ser já este Domingo, dia 18 de Fevereiro, no Casino Estoril.