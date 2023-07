Em lingerie, Maria Botelho Moniz exibe barriguinha de «6 meses» e noivo declara-se

Maria Botelho Moniz revela o sexo do bebé!

Maria Botelho Moniz somou muitos elogios nas redes sociais ao partilhar uma fotografia em que se mostra de lingerie, exibindo a sua barriguinha de grávida.

«6 meses», escreveu a apresentadora da TVI na legenda da publicação, que deixou os fãs e seguidores completamente rendidos.

Na caixa de comentários lê-se: «Que linda, um estado de Graça. E que bonitas ficamos...a culpa é desse Grande Amor chamado incondicional»; «Maria, estás uma grávida linda e maravilhosa, Deus te ilumine».

Um dos comentários que mais chamou a atenção foi o do noivo e pai do bebé, Pedro Bianchi Prata, que se declarou a Maria Botelho Moniz: «Love you (amo-te)», escreveu.

Veja a partilha em baixo: