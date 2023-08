Maria Botelho Moniz relata momentos de aflição durante Dois às 10: «Foram momentos complicados»

Festa de Verão TVI: Maria Botelho Moniz arrasa grávida com um look diferenciador estilo «Elvis»

Maria Botelho Moniz viveu um momento de aflição durante o Dois às 10 desta segunda-feira, dia 7 de agosto. Depois de Cláudio Ramos conduzir a rubrica Atualidade Criminal, na última parte do programa, a apresentadora fez a revelação em direto.

«Estavas-te a rir porquê Maria? Deu-te um engasgamento?», questionou Cláudio Ramos ao dirigir-se para junto da colega, que se encontrava na cozinha do estúdio.

«Eu ia morrendo… mas não podia morrer com barulho para não incomodar a Atualidade», confessou Maria Botelho Moniz, que revelou que o momento sucedeu após ter aproveitado uma pausa no programa para comer: «Foi o arrozinho que me entrou no goto e foram momentos complicados. Já ultrapassei, fui ali tossir fora», acrescentou.

Veja em cima o vídeo onde a apresentadora conta tudo!