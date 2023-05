Gravidez de Maria Botelho Moniz: Todos os pormenores de como soube e contou a novidade ao noivo

Maria Botelho Moniz está grávida! A apresentadora do Dois às 10 anunciou a gravidez em direto no programa da TVI. O momento foi muito emotivo. Maria Botelho Moniz não conteve as lágrimas de felicidade, mostrou a barriga e deixou Cláudio Ramos emocionado. Além disso, partilhou um vídeo especial no qual mostra a reação do noivo, Pedro Bianchi Prata, à grande novidade.

Maria Botelho Moniz preparou um comunicado e decidiu anunciar a gravidez em todas as plataformas ao mesmo tempo, televisão, redes sociais, equipa e convidados.

«Vocês fazem parte do meu dia-a-dia. Em um nome pessoal só posso agradecer todo o carinho que tenho recebido ao longo dos anos e todo o amor (…) Queria que soubessem todos ao mesmo tempo. Esta notícia será dada a todos ao mesmo tempo em todas as plataformas. Nada me deixa mais feliz e comovida do que vos dizer que vou ser mãe», declarou emocionada.

Depois e a pedido de Cláudio Ramos, a apresentadora revelou mais pormenores da forma como soube que estava grávida e como partilhou a grande novidade com o noivo.

«Tivemos que fazer todos os exames e mais alguns. E dada também a minha idade era preciso ter a certeza que estava tudo bem e graças a Deus aparentemente está tudo bem. Já ultrapassei a barreira das 12 semanas. Estou de 14 semanas, 3 meses e quase meio», revelou Maria Botelho Moniz.

Questionada sobre como estava Pedro Bianchi Prata a viver este momento, a apresentadora referiu: «Ele está ótimo, muito feliz, foi uma coisa muitíssimo planeada e esperada. Já sabíamos que havia ali uma hipótese, porque fizemos todo o processo para isso acontecer, era um sim ou não, porque estivemos em tratamento».

«Mas eu quis fazer-lhe uma surpresa, fiz o teste sem ele, programei um pic-nic num sitio bonito e numa caneca deixei o teste», contou. «Eu acordei com a certeza que era um sim e por isso é que decidi fazer o teste, mas aqueles minutos antes é uma ansiedade muito grande, porque era uma coisa muito esperada, muito desejada», rematou emocionada.