O abraço que ninguém viu na passadeira vermelha da Summer Party TVI Millennium Estoril Open

A passadeira vermelha da Summer Party TVI Millennium Estoril Open encheu-se de glamour na Marina de Cascais, mas o momento mais marcante da noite aconteceu longe dos holofotes principais. Numa noite onde a elegância e a sofisticação foram rainhas, as câmaras da TVI captaram um gesto cúmplice e espontâneo entre a apresentadora Maria Botelho Moniz e a ex-concorrente Soraia Sousa que passou despercebido à maioria dos presentes.

Enquanto os convidados desfilavam e posavam para os fotógrafos num ambiente descontraído de sunset, Maria Botelho Moniz ao cruzar-se com Soraia Sousa, a grande segunda classificada do formato militar 1.ª Companhia, fez questão de a saudar com um abraço caloroso e muito carinhoso.

O gesto espontâneo saltou à vista pela enorme cumplicidade partilhada entre ambas. O momento provou que a amizade e a boa relação entre a apresentadora e a antiga recruta se mantêm bem fortes fora do quartel e longe dos ecrãs de televisão.