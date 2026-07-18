Maria Botelho Moniz “transpira” elegância na passadeira vermelha. E há um pormenor no look que não deixou ninguém indiferente

Maria Botelho Moniz, apresentadora do Big Brother Verão, marcou presença na Summer Party TVI Millennium Estoril com um look que não passou despercebido. A apresentadora optou por um macacão num tom cor de algodão doce, de corte assimétrico, com um ombro à mostra que deu um toque moderno e sofisticado ao conjunto.

O grande destaque do look foi, sem dúvida, a capa esvoaçante que se estendia a partir do ombro, criando um efeito dramático e romântico a cada movimento, um pormenor que transformou um look simples numa verdadeira declaração de estilo.

Com o cabelo solto em ondas naturais e uma maquilhagem suave, Maria Botelho Moniz completou o visual com um sorriso confiante, provando que é possível ser super elegante sem abdicar de originalidade. Um look que combinou na perfeição com o cenário de sunset da Marina de Cascais.