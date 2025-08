Maria Cerqueira Gomes tem novo projeto na TVI. Vai estrear um programa cheio de adrenalina que não pode perder

Novo programa “Ora Bolas” promete humor, adrenalina e… muitos banhos inesperados.

A TVI vai ganhar um novo formato que promete testar conhecimentos… e equilíbrio! O “Ora Bolas” é um game show vibrante onde quatro equipas competem em duelos recheados de perguntas de cultura geral, mas com uma regra inesperada: quem erra, cai. O programa, gravado na Argentina, será apresentado por Maria Cerqueira Gomes.

Em cada episódio, as equipas enfrentam cinco rondas de perguntas de escolha múltipla, com temas selecionados de dez categorias distintas. Um deslize pode significar ser atingido por uma bola gigante e lançado para uma piscina — e, nesse momento, a eliminação é imediata.

A equipa com mais pontos avança para a Ronda Final, onde terá a oportunidade de conquistar um prémio monetário. Independentemente do resultado, garante lugar no episódio seguinte, podendo acumular vitórias e prémios ao longo da sua participação.

O formato, repleto de ação e momentos inesperados, promete trazer gargalhadas e tensão à mesma medida. Só os mais rápidos e certeiros conseguem manter-se secos… e no jogo.

Em breve, na TVI.