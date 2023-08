Maria Cerqueira Gomes nomeada Ícone de Estilo em Espanha! Saiba tudo sobre o sucesso que faz no país vizinho

Os 40 anos de Maria Cerqueira Gomes: Veja as fotografias da festa e dos looks

Desde que começou a namorar com o toureiro Cayetano Rivera que Maria Cerqueira Gomes tem sido alvo de atenção em Espanha. Recentemente, a apresentadora deu que falar no jornal de referência ABC. A notícia destaca a apresentadora portuguesa devido ao seu estilo, tonando-a uma referência no mundo da moda devido aos seus looks «clássicos e elegantes, mas ao mesmo tempo ousados ​​e muito modernos».

«A comunicadora está a tornar-se uma referência de estilo para os amantes da moda e com certeza continuará a surpreender com os seus looks», pode ler-se no jornal ABC.

Lembramos que os looks de Maria Cerqueira Gomes fazem sucesso não só em Espanha, mas também Portugal, sendo esta uma inspiração para muitas pessoas que a acompanham. Veja aqui alguns dos looks mais arrasadores da apresentadora.