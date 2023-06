De vermelho, Maria Cerqueira Gomes deslumbra em mais um casamento! Veja o look da apresentadora

Maria Cerqueira Gomes optou por um vestido comprido vermelho para o casamento de Fernando e Márcia, transmitido no passado sábado, dia 17 de junho, em mais uma emissão de Casamento Marcado.

A apresentadora marcou presença na cerimónia e desfilou com a elegância a que já habituou os telespectadores um vestido da marca ROSA CLARÁ. Um look arrojado, comprido e com uma capa, que foi complementado com um imponente colar de flores brilhantes.

Nas redes sociais, o visual de Maria Cerqueira Gomes somou muitos elogios: «A mais elegante de sempre!», «Vestido maravilhoso» e «Adoro. Sempre em bom!», são alguns dos cometários que se podem ler.