Maria Cerqueira Gomes revela pistas sobre o look de hoje e presta homenagem a alguém muito especial! Saiba tudo

O grande dia chegou! É hoje, dia 22 de fevereiro de 2025, que o Casino Estoril vai abrir as suas portas para receber todo o glamour e elegância das estrelas da TVI. A estação está a celebrar o seu 32º aniversário com uma noite de emoções ao rubros, muitas surpresas e claro, looks de cortar a respiração.

Maria Cerqueira Gomes é um dos nomes que em qualquer que seja a ocasião, o seu look nunca passa despercebido. Nos últimos anos, muitos foram os vestidos que fizeram a apresentadora do Em Família brilhar.

A horas antes do início da red carpet da grande gala, Maria Cerqueira Gomes deu algumas pistas no seu instagram, sobre o look escolhido para hoje: «Hoje a noite é de homenagem à moda portuguesa! E ao charme de uma portuguesa... a Dulce, a minha avó»

