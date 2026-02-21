Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Um decote até ao umbigo. Maria Cerqueira Gomes faz parar Casino Estoril com look ousado

  Há 2h e 9min
Um decote até ao umbigo. Maria Cerqueira Gomes faz parar Casino Estoril com look ousado - TVI

Maria Cerqueira Gomes mostrou o lado mais sensual na passadeira vermelha do Casino Estoril. E o decote revelador está a dar muito que falar

São muitas as estrelas TVI que estão em destaque na passadeira vermelha do Casino Estoril. A noite é de grande festa. A TVI celebra 33 anos e todos os convidados estão vestidos a rigor.

Maria Cerqueira Gomes não deixou ninguém indiferente. A apresentadora, da TVI, idealizou o próprio visual, que foi criado por Miguel Vieira. Mas o maior destaque vai para o decote bem profundo. O visual de Maria cerqueira Gomes está já a agitar a Internet.

NÃO PERCA: Noite inesquecível: Veja todos os looks da Gala dos 33 anos da TVI

