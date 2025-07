Maria Cerqueira Gomes apresenta novo concurso na TVI que vai levá-lo até à Argentina - Inscrições já abertas!

Para se inscrever, basta aceder ao site oficial da TVI em www.tvi.iol e preencher o formulário disponível.

A TVI apresenta um novo desafio para todos os fãs de quizzes e emoções fortes: Quizz with Balls, o programa apresentado por Maria Cerqueira Gomes. Se gosta de adrenalina, cultura geral e muita diversão, este é o concurso que não pode perder!

O que é o Quizz with Balls?

Quizz with Balls é um concurso que combina perguntas de cultura geral com desafios físicos repletos de adrenalina. Equipas de participantes enfrentam-se numa competição cheia de humor, rapidez de raciocínio e espírito de equipa, onde cada erro pode custar caro… e atirá-los literalmente para fora do jogo!

Por que deve participar?

Além da emoção e do convívio, os participantes têm a oportunidade de ganhar prémios incríveis! Um programa erfeito para quem gosta de viver experiências inesquecíveis. A grande novidade? O programa vai ser gravado na Argentina, numa superprodução internacional da Fremantle Portugal, com criação e distribuição da Talpa Studios – responsáveis por formatos de sucesso em todo o mundo. Depois de conquistar audiências lá fora, chega agora a Portugal com a promessa de deixar os concorrentes... de molho.

Se tem coragem, rapidez de raciocínio e quer divertir-se enquanto testa os seus conhecimentos, o Quizz with Balls é o seu palco ideal.

Como se inscrever?

As inscrições já estão abertas e convidamos todos os interessados a fazer parte desta aventura. Para se inscrever, basta aceder ao site oficial da TVI em www.tvi.iol e preencher o formulário disponível.

Não perca esta oportunidade de ser protagonista do programa que vai marcar a televisão portuguesa!