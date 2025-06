Quer ir com Maria Cerqueira Gomes à Argentina? Inscreva-se no novo programa da TVI

A TVI prepara-se para surpreender os portugueses com uma das estreias mais inesperadas e divertidas dos últimos tempos. “The Quiz with Balls” é muito mais do que um concurso de cultura geral: é um verdadeiro desafio de adrenalina, ritmo e gargalhadas – com direito a mergulhos espetaculares!

A grande novidade? O programa vai ser gravado na Argentina, numa superprodução internacional da Fremantle Portugal, com criação e distribuição da Talpa Studios – responsáveis por formatos de sucesso em todo o mundo. Depois de conquistar audiências lá fora, chega agora a Portugal com a promessa de deixar os concorrentes... de molho.

No centro desta competição estão quatro equipas que enfrentam duelos intensos, respondendo a perguntas de escolha múltipla. Mas não se deixem enganar: aqui, uma resposta errada não significa apenas perder pontos. Significa ser derrubado por uma bola gigante... diretamente para uma piscina. Sim, leu bem. Quem errar, molha-se. E quem acertar, continua – seco e confiante – rumo à vitória.

A condução está a cargo de Maria Cerqueira Gomes, que se estreia na apresentação de concursos com grande entusiasmo:

“Este é um novo desafio que me enche de alegria. Sempre quis apresentar um concurso e não podia ter pedido uma estreia mais divertida, inesperada e cheia de ritmo!”, partilhou a apresentadora.

Esta quarta-feira, 18 de junho, Maria Cerqueira Gomes esteve no «Dois às 10» para falar sobre este novo desafio. Nas redes sociais, a apresentadora mostrou-se muito entusiasmada!