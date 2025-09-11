Elegância e detalhe: Maria Cerqueira Gomes deixa todos de queixo caído

Esta quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025, Maria Cerqueira Gomes marcou presença na Apresentação de Grelha da TVI, no Praia no Parque, em Lisboa.

A apresentadora deixou tudo e todos de queixo caído com o seu look elegante: um vestido azul (mais curto à frente e mais comprido atrás) e com detalhes de renda.

De recordar que Maria é apresentadora do programa «Ora Bolas», que estreia este sábado, 13 de setembro, na sua TVI.

Em que consiste o «Ora Bolas»?

Prepare-se para mergulhar num jogo como nunca viu! “Ora Bolas” é um game show vibrante que combina adrenalina, humor e cultura geral, num formato eletrizante onde cada pergunta é uma oportunidade e cada erro pode literalmente atirá-lo para fora do jogo!

Em cada episódio quatro equipas entram em competição, divididas em dois duelos emocionantes. Em cada duelo, duas equipas enfrentam-se ao longo de 5 rondas de perguntas de escolha múltipla, com temas selecionados entre 10 categorias. Mas atenção: uma resposta errada significa ser derrubado por uma bola gigante e cair diretamente para uma piscina. E quem cai, sai!

A equipa que somar mais pontos nas 5 rondas avança para a Ronda Final, onde terá a oportunidade de conquistar um prémio monetário. Ganhe ou não, garante automaticamente lugar no episódio seguinte, podendo acumular prémios ao longo da sua permanência no jogo.

Nos episódios seguintes, duas novas equipas tentam destronar as sobreviventes, numa competição onde o conhecimento é a única tábua de salvação.

No comando deste divertido caos está Maria Cerqueira Gomes, com a energia, o carisma e o sentido de humor certos para dar ainda mais dinâmica ao programa. Entre gargalhadas e quedas inesperadas, a apresentadora vai estar sempre pronta para desafiar os concorrentes, animar o público e tornar cada episódio num verdadeiro espetáculo.

“Ora Bolas” é um formato repleto de ação, onde só os mais rápidos e certeiros se mantêm secos… e em jogo.