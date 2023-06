Maria Rueff faz agradecimento profundo: «Perdoem não conseguir retribuir a todos»

As primeiras imagens das gravações das férias de verão de «Festa é Festa»

Esta quinta-feira, 1 de junho, Maria Rueff celebrou mais um aniversário.

A atriz, que dá vida a Quina em «Festa é Festa», recebeu várias mensagens de felicitação por este dia especial. Na impossibilidade de conseguir responder a todos, Maria Rueff fez um agradecimento sentido, nas redes sociais.

«A brindar ao novo ano e a todos que me encheram de alegria no meu aniversário através de mensagens, telefonemas ou gestos. Perdoem não conseguir retribuir a todos e com igual carinho. Aqui fica a minha mais profunda gratidão! ❤️», escreveu.

