Maria Sampaio usou as redes, nesta segunda-feira (20 de março), para assinalar o Dia do Pai e os 5 meses da sua bebé, Caetana Luís, fruto do casamento com Gonçalo Cabral.

Na publicação, a atriz de «Festa é Festa» revela que Calu (como é, carinhosamente, tratada) tem um dente a romper e pede conselhos aos seguidores: "Contém aí os segredos para os dentinhos!".

Veja a partilha, em baixo, e espreite também um momento muito especial do casal com a filha.