Maria Sampaio partilha momento enternecedor: «Bem piroso e lamechas como o amor deve ser!»

Maria Sampaio, a Valquíria de «Festa é Festa», partilhou um momento delicioso em família.

No vídeo, a atriz e o marido, Gonçalo Cabral, estão a cantar uma música da Disney, "Um mundo ideal" (do filme Aladino), para a filha, Caetana Luís.

Este momento foi publicado na conta de Instagram de Maria Sampaio, com a seguinte legenda: "A hora do banho é sempre a hora das cantorias! Bem piroso e lamechas como o amor deve ser! 😂💖".

A caixa de comentários da atriz foi invadida com mensagens carinhosas. Podemos ler algumas como: "Aii também quero viver aí nessa bolha de amor e doçura ❤️ há espacinho???", "Nossa arrepiei-me toda! Que espetacular! Como voce canta maravilhosamente 👏😍 sua bebê tem muita sorte de crescer com essa mãe tão especial e pai tambem 😍", "Aaahhhh não sou a única a cantar os exitos da disney em português do Brasil! Foi assim que nós, a malta dos anos 80, viam os filmes e nuncanhouve problema nisso!! #deixemnoscantarosexitosdadisneyembrasileiro", "Eitaaaa e uma mãe dessa hein!?!!! ❤️❤️❤️❤️ vai crescer nas melhores músicas. Fofas demais ❤️".

Veja o vídeo, aqui em baixo, e aproveite para ver mais fotos da atriz, na galeria acima.