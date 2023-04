Maria Sampaio reconstrói casa que era do pai: «Foi roubada por pessoas sem coração»

Maria Sampaio já tinha revelado ter uma casa do Gerês, mas ainda não tinha revelado os detalhes desta compra.

Esta terça-feira, 18 de abril de 2023, a atriz, que dá vida a Valquíria em «Festa é Festa», revelou tudo: «Estamos no Gerês há mais de duas semanas. Na casa que o meu pai construiu há quase 40 anos com muito amor , e que lhe foi roubada por pessoas sem coração . E que hoje eu e o @g.thatsme com esforço e dedicação conseguimos comprar de volta , hoje a minha filha vai crescer com o privilégio de estar no meio da natureza. Acordar com os passarinhos no “shangri-la” nome que o meu pai apelidou este lugar encantado , devagarinho vamos remodelando , construído , para ser abrigo de muitas famílias e Amigos! casas sao só casas ! Mas o que vivemos nelas ficam para sempre! @gereshouse 💕»

Maria e o marido, Gonçalo Cabral, têm a casa disponível para alugues e costumam fazer publicidade nas redes sociais.

Veja aqui a publicação completa da artista: