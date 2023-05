O novo vídeo da filha de Maria Sampaio que está a 'derreter' os fãs

As fotos mais ousadas de Maria Sampaio com o marido Gonçalo Cabral

Maria Sampaio faz as delícias dos seus seguidores, no Instagram, sempre que no seu feed entram momentos da filha, Caetana Luís, que completa 7 meses no próximo dia 19 de maio.

Desta vez, a atriz publicou um vídeo onde a bebé surge em grandes gargalhadas, com as brincadeiras do pai, Gonçalo Cabral.

Veja aqui:

Recorde-se que Maria Sampaio se estreou na 2ª temporada dos «Morangos com Açúcar» e que, atualmente, dá vida à exuberante Valquíria de «Festa é Festa». Já o marido da atriz, participou recentemente em «Para Sempre», como Lúcio, mas foi Carlos Matshine - o seu papel na novela «A Impostora» - que mais marcou o público. Reveja esta personagem, nos vídeos em cima.