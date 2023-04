Maria Sampaio mostra-se em lágrimas e deixa alerta nas redes sociais: «Não acreditem em nada!»

Maria Sampaio vive experiência única com a filha bebé

Maria Sampaio, a espampanante Valquíria de «Festa é Festa», surpreendeu os fãs, ao partilhar um vídeo no Instagram onde surge 'lavada' em lágrimas.

Tudo aconteceu na passada sexta-feira (7 de abril), quando a atriz decidiu publicar um vídeo usando um filtro que cria a ilusão de choro, afirmando "Vocês não podem acreditar em nada na Internet. Isto é filtro!" Na legenda, pode ler-se

"Nã acreditem em nada! Mesmo nada! 😂😘 #tudofake #fake #internet #redessociais"

Rapidamente, houve quem não ouvisse o vídeo e perguntasse o que tinha acontecido, ou manifestado preocupação ao ver Maria Sampaio assim.

O objetivo foi deixar um alerta, e muitos concordaram que, de facto, é preciso ter cuidado, mas alguns dos seus seguidores não gostaram da 'brincadeira', deixando comentários como "Não tem graça nenhuma", ou "Que coisa sem gosto, sem piada😢😢😢 mau gosto".

