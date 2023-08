Indignada! Mariana Duarte expõe seguidor que lhe enviou fotos íntimas

Rendida às dancinhas: Mariana Duarte arrasa com música viral!

Indignada com os seguidores que lhe enviam fotos íntimas, Mariana Duarte resolvei expor um dos fãs e mostrar a partilha que a incomodou, na rede social Instagram. A ex-concorrente do Triângulo partilhou ainda um longo desabafo.

«Eu não consigo perceber qual é a logica para me enviarem fotos de [nudes] (…) O que estão à espera que eu faça com aquelas fotografias? Se alguém perceber a intenção que me diga, para mim não faz sentido», afirma.

«Será que estão à espera de que eu avalie o instrumento. Do género, de um a 10 quanto vale?», brinca, revelando que bloqueia estes seguidores. «Bloqueio, mas depois aparece outra alma penada com a mesma ideia»

Recorde-se que Mariana Duarte anunciou recentemente que tem um novo emprego. A finalista d’O Triângulo voltou ao trabalho na área da especialização: os recursos humanos.