Mariana Duarte deixa mensagem emotiva após saída da casa: «Nem sempre foi perfeito, mas foi real»

Saiba quem é a grande vencedora da primeira edição do Triângulo!

Mariana Duarte, concorrente d’O Triângulo, que conquistou o 3º lugar na final, recorreu à rede social Instagram para partilhar as primeiras palavras após ter saído da casa.

A concorrente de Santo Estevão publicou uma fotografia de uma dança que ficou viral e mencionou: «Fui tão feliz ao longo destes 3 meses e chegar à final do Triângulo já é uma vitória gigante. Não é a posição em que fiquei que define a pessoa e a jogadora que fui, mas sim todo o esforço, dedicação e empenho que demonstrei ao longo deste tempo».

Mariana Duarte agradeceu ainda: «Nem sempre foi perfeito, mas foi real com todos os meus defeitos e qualidades. Fico ainda mais feliz por todo o amor que tenho recebido e por perceber que adoraram a minha prestação porque isso é o reconhecimento de tudo o que eu entreguei em 13 semanas. Só me vou focar no que importa: em todos os meus fantásticos apoiantes, na minha família maravilhosa e nos meus amigos incríveis. Só tenho a agradecer».