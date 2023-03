O «lavar de roupa suja» na casa: «É uma planta», «Aquela mulher tem alguma nora», «Dá-me nojo»… Quem terá feito estas afirmações? E de quem estarão a falar? Descubra já!

Durante esta manhã, Mariana Duarte, Isa Oliveira e Lara Moniz reuniram-se na cozinha e, enquanto comiam, acabaram por partilhar as suas visões sobre o jogo e, em particular, sobre alguns concorrentes.

Nesta conversa, Mariana Duarte começa por falar de Nuno Belchior e assume: «Ele para mim é uma planta», argumentando que o colega se isola do grupo e não é participativo nas atividades de grupo. Para além disso, a concorrente chega mesmo a afirmar que este acaba por não ter respeito pelos colegas.

As partilhas não ficaram por aqui e, no desenrolar da conversa, também Isa Oliveira acabou por revelar o seu parecer em relação a Ângelo Dala, um concorrente que muitas conversas tem gerado dentro da casa. Isa Oliveira manifestou-se, dizendo que considera que o colega «não lida bem com confrontos» e, no final, quem acaba por concordar com a sua opinião é Lara Moniz, que pensa que o concorrente criou, de facto, «uma personagem, uma capa», aponta esta.

Ainda sobre Ângelo Dala, também Mariana Duarte falou sobre o concorrente, sendo bastante transparente em relação ao que pensa das atitudes deste: «Dá-me nojo, é falta de respeito», referindo-se especificamente aos descuidos que este tem tido e que, na opinião de Mariana, são altamente inapropriados e desadequados.

Por fim, também Rosa foi tema na conversa das três concorrentes. Lara Moniz fala de Rosa e, de forma convicta, acaba por afirmar: «Aquela mulher tem alguma nora nalgum sítio na cabeça», referindo-se a uma conversa que presenciou da colega no dia anterior e que a deixou surpreendida: «É maluca só pode», remata Lara, enquanto explica a situação às duas colegas.