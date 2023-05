Mariana Duarte: «Eu considerava que seria a justa vencedora»

Jandira Dias capta todas as atenções com pormenor especial e extravagante

Mariana Duarte, ex-finalista d’O Triângulo que ganhou a medalha de bronze do programa esteve no Goucha para falar sobre a experiência no jogo e a sua vida pessoal.

«Eu sempre soube que era a pessoa que mais jogo tua dentro da casa, como sendo a mais jogadora e sendo um jogo que é para jogadores, eu considerava que seria a justa vencedora, mas como é lógico, sendo o público a decidir e as opiniões se dividirem, e eu achando que tanto a Carolina como a Inácia seriam concorrentes fortes cá fora eu sinceramente já estava à espera», assume a ex-concorrente.

Mariana Duarte confirma que Carolina Aranda tinha uma história de vida bastante impactante e além disso, a relação entre esta e Inácia Nunes gerou muito amor do público, e foi também através dos aviões que mandavam para as duas na casa que Mariana Duarte se foi apercebendo do impacto que Carolina Aranda e Inácia Nunes tinham.

«Mentalizei-me que a vitória não ia ser minha, preparei-me para isso do meio para o fim.», confessa Mariana Duarte, explicando que até dentro da casa já tinham percepção que quem iria ganhar era Carolina Aranda.