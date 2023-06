Mariana Duarte expõe insultos sobre problema de saúde e apela: «Não gozem, nem ofendam...»

Mariana Duarte faz ultimato e diz estar farta do triângulo amoroso. Veja tudo

Mariana Duarte decidiu gravar um vídeo a expor alguns comentários insultuosos que recebeu em relação ao seu problema de pele. A ex-concorrente d’O Triângulo sofre de virtiligo desde os 18 anos e já partilhou várias vezes que passou por um processo difícil de aceitação.

«Foste fazer a esfoliação das manchas?», «Correspondem ao que tu és, enjoativa. Vaca malhada», foram os comentários que Mariana recebeu nas redes sociais e decidiu partilhar neste vídeo.

«Vocês que estão desse lado e que já me conhecem, já conhecem a minha história com o vitiligo. Vocês sabem que eu tive um processo muito longo de aceitação e existem pessoas que estão nesse processo de aceitação e ao verem este tipo de comentários vão fazer com que essas mesmas pessoas se retraiam, que sintam vergonha, que sintam medo», começou por dizer.

«Vocês não entendem quanto é duro e difícil é aceitar. Vocês não compreendem, portanto, se não compreendem, não façam este tipo de comentários, nem gozem, nem ofendam pessoas com este tipo de problemas de saúde. Por favor, não o façam», apelou a ex-concorrente.

«Pensem só, se fossem vocês, se fosse um familiar vosso, um filho vosso a ter vitiligo, vocês gostavam que algum ser humano chegasse e dissesse esse tipo de coisas?», terminou.