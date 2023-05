Mariana Duarte recorda episódio traumático: «Eu não aguento mais isto, só quero desaparecer»

Cristina Ferreira: O look deslumbrante para a Grande Final d’O Triângulo

Mariana Duarte, ex-finalista d’O Triângulo, programa no qual conquistou a medalha de bronze, esteve no Goucha a falar sobre a sua vida pessoal e a experiÊncia no reality show.

«Eu não aguento mais isto, só quero desaparecer», confessou Mariana Duarte explicando o episódio que viveu na adolescência que a marcou para a vida. Mariana Duarte foi alvo de críticas e ofensas por parte de outros adolescentes por ter uma fotografia de nudez partilhada sem consentimento.

Mariana Duarte decidiu guardar o sofrimento para si e nunca contou aos pais: «Eu nunca lhes disse o real motivo, só souberam agora no portal do tempo e ainda não falámos sobre isso. (…) Não era uma questão de confiança era receio de como é que eles iam lidar com a situação.».

A ex-concorrente quis colocar termo à vida mas conseguiu «cair em si mesma».

Mariana Duarte deixa conselho para os jovens explicando que é essencial pedir ajuda: «Há que partilhar com a família o que está acontecer, pedir apoio, não passarem por isto sozinhos.».