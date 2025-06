«Mariana»: a novela que é um sucesso internacional chega à TVI — e já tem data de estreia!

Prepare-se para se deixar envolver por uma história intensa, repleta de mistério, romance e emoção. "Mariana" tem estreia marcada para dia 16 de junho e promete tornar-se a sua nova companhia nas tardes da TVI, de segunda a sexta-feira.

Esta novela espanhola de época transporta-nos até ao início do século XX, em Córdoba, Espanha, onde os segredos da aristocracia se cruzam com as vidas dos criados e dos menos favorecidos.

No centro da trama está Mariana, também conhecida como Ana, uma jovem determinada que chega à imponente mansão La Promesa com um objetivo muito claro: vingar a morte da mãe e descobrir o paradeiro do irmão desaparecido. Para isso, infiltra-se como criada na propriedade dos Marqueses de Sousa, onde rapidamente se vê envolvida num mundo de traições, amores proibidos e intrigas perigosas.

Ao longo da história, Mariana vai sendo confrontada com dilemas morais que colocam em causa o seu plano de vingança… e o seu próprio coração. Conseguirá ela manter-se fiel à sua missão ou será o amor mais forte que o desejo de justiça?

"Mariana" combina drama, romance e crítica social, num enredo cativante que explora os conflitos de classe, os dramas familiares e os segredos escondidos entre as paredes luxuosas de La Promesa.

Com um elenco brilhante e uma realização cuidada, esta produção foi um sucesso absoluto em Espanha, tendo estreado em janeiro de 2023 no canal La 1 da RTVE. Em 2024, tornou-se na primeira telenovela espanhola a vencer o Emmy Internacional de Melhor Telenovela.

"Mariana" tem estreia marcada para dia 16 de junho e será a sua companhia nas tardes da sua TVI de segunda a sexta-feira.