Marie revela como está um ano depois do «Big Brother Famosos»: «Sou muito mais feliz»

Marie, ex-concorrente do «Big Brother Famosos» fez um balanço do último ano, após sair do programa e mostrou-se plena: «Sou muito mais feliz, acima de tudo, muito mais presente. Estou melhor"», revelou em declarações exclusivas à SELFIE.

«Estou mais consciente. Mais consciente de mim e de tudo», sublinhou Marie, acrescentando que a nível familiar também está tudo bem e desvalorizando os rumores de que estaria chateada com a família.

«Está tudo ótimo e que as pessoas são super dramáticas. Estou ótima», concluiu a ex-concorrente citada pela referida publicação.