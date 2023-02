Marie reage às críticas ao seu visual na Gala da TVI: «Não projetem os vossos traumas nos outros»

O look irreverente de Marie na gala do 30º aniversário da TVI foi alvo de vários comentários. A ex-concorrente do Big Brother – Famosos partilhou um vídeo nas suas redes sociais a lamentar as críticas de que foi alvo.

«É sempre coisas negativas, conotações a drogas (…) Agora que estou bem e actually estou a explorar toda a minha vertente visual, as pessoas parece que ficam frustradas quando vêm alguém a arriscar, a ser ele mesmo», começou por desabafar.

«Vivemos num país mesmo opressor (…) As pessoas até sexualizaram eu ter ido assim com o meu pai, epá não é normal um pai sexualizar o corpo de uma filha. Que cabeça doentia é esta? “É difícil para uma mãe…” É difícil o quê? Eu ser assim? (…) Não projetem os vossos traumas nos outros», terminou por dizer.

Na legenda do vídeo, Marie acrescentou: «Vou usufruiu da minha vida da forma que a mim fizer sentido por mais que isso seja sinónimo de exclusão ou julgamento, estou rodeada das pessoas que amo e me dão espaço para crescer.», pode ler-se.