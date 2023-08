Marie denuncia que foi vítima de assédio: «Um padre apalpou-me o rabo (…) Recebi o meu castigo»

Marie, concorrente do Big Brother, usou as redes sociais para se mostrar revoltada com a retirada, por parte da Câmara Municipal de Oeiras, do cartaz em Algés que denuncia abusos sexuais na Igreja Católica. Marie denuncia que também ela foi vítima de assédio.

«Nada contra quem segue a religião católica, pessoalmente fui muitos anos obrigada a frequentar e por isso sentia-me refém desse medo criado dentro da religião católica. Essa foi a minha experiência pessoal. Houve um dia em que um padre me apalpou o rabo, quando tinha 13 anos, e por impulso chamei-lhe de pedófilo na missa», declarou.

«Ao invés de haver uma reação para com esse adulto, recebi o meu castigo de ter de acolitar (ajudar o padre) um mês na missa por ter faltado ao respeito do senhor», contou ainda.

