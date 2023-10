Marina Mota confessa «Já não canto, a vida levou-e para outra caminho»

Qual é o acessório mais especial para Maria Botelho Moniz no look do «Palácio das Estrelas»? «O meu filho»

Marina Mota esteve connosco no «Dois às 10» para falar da sua vida e carreira.

A porta de entrada para Marina Mota no mundo do espectáculo foi através da música, do fado: «O fado é que me levou para o Teatro de Revista».

«Eu sou fadista calada, posso não cantar, mas o fado está-me na alma», confessa a artista. Mafalda Castro questiona: «Mas já não cantas?» e Marina Mota responde «Nã, não quer dizer que não volte a cantar, o que acontece é que a vida me levou para outro caminho...».

Marina Mota acrescenta ainda: «Acabei por não o fazer tão assiduamente e as cordas vocais têm que trabalhar». A artista assume que se fizer um Teatro com Filipe La Féria por exemplo, sabe que vai com certeza cantar.

Marina Mota assume: «Estou um bocadinho menos segura, com algum desconforto, devo dizer que fui convidada para estar no próximo Caixa Alfama, tive muita pena que dizer que não por insegurança».

Recordamos que Marina Mota venceu o Festival da Canção Infantil e já editou 15 álbuns de fado.

